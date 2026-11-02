علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اقدامات حفاظتی و مقابله با برداشت و جابه‌جایی غیرمجاز فرآورده‌های جنگلی، دو مورد تخلف در مناطق جنگلی شهرستان نور شناسایی و محموله‌های چوب قاچاق توقیف شد.

وی افزود: در نخستین عملیات، هفت اصله چوب جنگلی از گونه توسکا در جنگل چمازکلا، واقع در حوزه استحفاظی واحد منابع طبیعی رستمرود، توسط فرمانده و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور و سرپرست این واحد کشف و ضبط شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری ادامه داد: در عملیاتی دیگر نیز مقادیری چوب‌آلات جنگلی از گونه اوجا در محدوده جنگلی روستای شورستاق با تلاش سرجنگلبان علی‌آباد و نیروهای توسعه جنگل‌های شمال به‌عنوان مجری طرح حفاظتی شناسایی و توقیف شد.

باقری با اشاره به توقیف خودروی مرتبط با این تخلف تصریح کرد: محموله‌های مکشوفه پس از تنظیم صورت‌جلسه و انجام اقدامات قانونی اولیه، برای طی مراحل قانونی به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ذخایر ارزشمند جنگلی خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی نیازمند نظارت مستمر، حضور میدانی نیروهای حفاظتی و همکاری مردم است و گشت‌های یگان حفاظت برای شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع درخت، حمل غیرمجاز چوب و تخریب عرصه‌های جنگلی، موارد را به نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.