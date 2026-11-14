به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستاره صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در هفت ماهه امسال ۵۴۸ نفر به دلیل فوت ناشی از تصادفات رانندگی به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی ارجاع شده‌اند، در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۵۶۵ نفر بود.

وی با اشاره به جنسیت جان‌باختگان افزود: از مجموع فوتی‌های تصادفات رانندگی در این مدت، ۴۵۰ نفر مرد و ۹۸ نفر زن بودند؛ شمار فوتی‌های مرد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته، اما آمار جان‌باختگان زن ۱۴ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی درباره تلفات رانندگی در مهرماه نیز گفت: در این ماه ۷۶ نفر بر اثر حوادث رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مهرماه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ستاره در ادامه از افزایش شمار مصدومان حوادث رانندگی در استان خبر داد و بیان کرد: طی هفت ماه نخست امسال ۱۳ هزار و ۳۷۶ مصدوم تصادفات رانندگی به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که ۹ هزار و ۷۰۴ نفر مرد و سه هزار و ۶۷۲ نفر زن بودند.

به گفته وی، شمار مصدومان حوادث رانندگی در مقایسه با ۱۲ هزار و ۵۳۶ نفر در مدت مشابه سال گذشته، هفت درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به آمار مصدومان مهرماه خاطرنشان کرد: در این ماه یک‌هزار و ۹۷۱ نفر بر اثر حوادث رانندگی مصدوم شده و به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که در مقایسه با یک‌هزار و ۹۵۷ نفر در مهرماه سال گذشته، حدود یک درصد افزایش دارد.