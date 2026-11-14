به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این مانند ابزار Muse متا، یک پلتفرم خرید نیست که در آن چت بات ها برحسب دستور کاربر خرید انجام دهند، بلکه به عنوان روشی تبلیغ می شود که به کاربران اجازه می دهد پاسخ های شخصی سازی شده تری درباره امور مالی شان دریافت کنند.

پس از آنکه جمینای به حساب بانکی فرد متصل شد، کاربران می توانند سوالاتی درباره حساب شان از چت بات بپرسند. این امر در فرضیه به یافتن حق عضویت های غیرملزوم و مخارج غیر ضروری و کمک در صرفه جویی منجر می شود. گوگل مثالی ارائه کرده که در آن چت بات سعی دارد از افزایش بهای اشتراک یک سرویس خاص سر دربیاورد. البته این اطلاعات هم اکنون با نگاه کردن به یک یا دو صورتحساب بانکی مشخص می شود.

این شرکت برای روشن‌تر شدن موضوع، چند نمونه از قابلیت‌های این سرویس ارائه کرده که فراتر از امکانات و اطلاعات قابل دسترسی در اپلیکیشن‌های بانکی معمولی است. کاربران می توانند از جمینای بخواهند بودجه های خاصی برای بازه های زمانی از پیش تعیین شده ارائه کند که مجهز به چارت های ردیابی جریان مالی، تخصیص دارایی و غیره است. همچنین این چت بات می تواند به تخصیص بودجه تعطیلات نیز کمک کند.

البته مسئله امنیتی اینجا نگرانی بزرگی به حساب می آید. چت بات های هوش مصنوعی هر از گاهی اشتباه می کنند. این ابزارهای جدید به جمینای اجازه می دهند اطلاعات حساب ها را بخواند اما نمی تواند هیچ پولی را انتقال دهد، مدیریت یا سرمایه گذاری کند. در کنار این موارد به نظر می رسد قابلیت مذکور را می تواند از طریق تنظیمات چت بات به راحتی روشن و خاموش کرد.

یکپارچه سازی سرویس در قالب وب و موبایل انجام می شود. گوگل اعلام کرده با شرکت فناوری مالی «پلید «برای کمک به کاربران در دستیابی به چشم اندازهایی عمیق تر کمک می کند. این شرکت هیچ اطلاعات دقیقی در این باره اعلام نکرده است.