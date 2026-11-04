به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به نظر می‌رسد گوگل طی چند سال گذشته تلاش کرده است تا حد امکان، قابلیت‌های هوش مصنوعی را در محصولات بیشتری از خود بگنجاند؛ اقدامی که با هدف توجیه ده‌ها میلیارد دلاری انجام می‌شود که این شرکت در حوزه فناوری هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده است.

اکنون نیز به نظر می رسد برای افزایش تعداد کاربران هوش مصنوعی خود اولتیماتومی به مدارس فرستاده است، یا ویژگی های هوش مصنوعی را فعال کنید یا دانش آموزان نمی توانند از سرویس جستجو استفاده کنند.

گوگل در یکی از چند پست وبلاگی که روز گذشته درباره تلاش های آموزشی خود منتشر کرده، نوشت به اعتقاد این شرکت آموزگاران باید بر استفاده از هوش مصنوعی در مدارس کنترل داشته باشند.کریس فیلیپس معاون مدیر عامل گوگل و مدیر بخش آموزش در پستی نوشت: پس از گوش دادن به توضیحات مدارس، آموزگاران، محققان برتر و سیاست گذاران ما رویکرد خود برای کنترل های جمینای، جمینای نوت بوک، جمینای در کلاس درس و جستجوی گوگل را به روز رسانی می کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: دسترسی به این محصولات برای حساب های کاربری دانش آموزان K-۱۲ تا زمانی که مسئولان مدرسه به طور واضح آنها را فعال نکنند، خاموش خواهد بود.

گوگل همچنین شفافسازی کرد مدیران مدارس باید بتوانند این محصولات را به طور جداگانه فعال کنند و این یک توافق همه یا هیچ چیز نیست.

همچنین شرکت تصمیم دارد کنترل های به روز رسانی شده را در ماه های آینده ارائه کند. این درحالی است که شرکت در تابستان جاری از اعمال یک تغییر خودداری کرد. گوگل در ماه آگوست سال جاری میلادی برخی ویژگی های هوش مصنوعی را به طور پیش فرص برای پلتفرم آموزشی «کلاس درس» فعال کرد. این تغییر به انتقاداتی از سوی آموزگاران منجر شد و در نتیجه شرکت تغییر مذکور را معکوس کرد.

اما فیلیپس به این نشریه اعلام کرد ویژگی های جستجو و هوش مصنوعی عمیقا یکپارچه هستند. اگر یک مدرسه ابزارهای هوش مصنوعی را ممنوع کند، دانش آموزان به سرویس جستجو نیز دسترسی نخواهند داشت و آنها پیامی را از مدرسه خود دریافت می کنند که نشان می دهد این سرویس ها در دسترسی نیستند.

کروم بوک ها و اپلیکیشن های آموزشی گوگل به طور گسترده در مدارس به خصوص در آمریکا استفاده می شوند. اگر یک حوزه آموزشی از قوانین جدید گوگل پیروی نکند، احتمالا باید موتورجستجوهای جایگزین و احتمالا دستگاه ها و پلتفرم های آموزشی دیگر را برای ادامه فعالیت در نظر داشته باشد.

چند حوزه آموزشی دسترسی به هوش مصنوعی مولد در مدارس را پیش از این محدود کرده اند. نیویورک سیتی یک دوره تعلیق یک ساله بر استفاده از چنین ابزارهایی در مدارس عمومی برای دانش آموزان تا کلاس هشتم را از سپتامبر سال جاری میلادی اعمال کرده است. مدارس عمومی لس آنجلس نیز یک ممنوعیت مشابه را ماه گذشته اعمال کردند. همچنین فرماندار ایالت نیویوزک قانونی را امضا کرد که شرکت های هوش مصنوعی را از ارائه ویژگی های خاص چت بات ها به افراد زیر سن قانونی منع می کند.