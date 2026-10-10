گوگل انتخاب مدل جمینای را برای کاربران رایگان خودکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل در حال اعمال تغییری در اپلیکیشن جمینای است که بر اساس آن، کاربران نسخه رایگان دیگر امکان انتخاب دستی مدل هوش مصنوعی را نخواهند داشت و تنها گزینه موجود برای آن‌ها، حالت «Auto» خواهد بود.

در این حالت، جمینای به‌طور خودکار مدل مناسب را برای پاسخ‌گویی به هر درخواست انتخاب می‌کند. به گفته گوگل، بیشتر درخواست‌ها به مدل Flash-Lite، سریع‌ترین مدل این مجموعه، هدایت می‌شوند؛ اما درخواست‌هایی که به استدلال عمیق‌تری نیاز دارند، ممکن است با مدل‌های Flash یا Pro پردازش شوند.

گوگل اعلام کرده است که در صورت غیرفعال‌کردن انتخاب خودکار مدل، پاسخ‌گویی به تمام درخواست‌های کاربران فاقد اشتراک هوش مصنوعی با مدل Flash-Lite انجام خواهد شد.

این تغییر در کنار قابلیت جدید تعیین سطح پردازش یا تفکر مدل ارائه می‌شود که سه گزینه «کم»، «متوسط» و «زیاد» دارد. این تنظیمات به کاربران اجازه می‌دهد میان سرعت پاسخ‌گویی و عمق پردازش تعادل برقرار کنند.

بر اساس گزارش ۹to5Google، این تغییر از ۹ اکتبر به‌سرعت در حال انتشار برای کاربران رایگان بوده است.