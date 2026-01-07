خوزستان عصر جمعه بارانی می شود

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اواسط روز جمعه جوّی پایدار بر روی استان حاکم خواهد بود که سبب افزایش غلظت آلایندهها، غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی بزرگ و وقوع مه یا مه رقیق در ساعات صبحگاهی شامگاهی برخی مناطق بهویژه جادههای مواصلاتی میشود.
وی افزود: از اواسط روز جمعه تا اوایل روز یکشنبه، استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که پیامد آن رگبار رعدوبرق، وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید در اغلب نقاط استان بهویژه نیمه شمالی، نیمه شرقی، احتمال ریزش تگرگ در برخی مناطق و بارش برف در ارتفاعات خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر روز شنبه بهویژه روز شنبه مواج پیشبینی میشود.
سبزهزاری بیان کرد: در شبانهروز گذشته بهبهان با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲.۴ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی گفت: در همین بازه زمانی، اهواز به بیشینه دمای ۱۹.۹ درجه و کمینه دمای ۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما