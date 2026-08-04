محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده تداوم استقرار توده هوای گرم در اغلب نقاط خوزستان است.
وی افزود: دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه سانتیگراد و بالاتر تا اوایل هفته آینده در بیشتر مناطق استان از جمله پایانههای مرزی شلمچه و چذابه پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: مناطق مرتفع شمالی و شرقی استان از شرایط یادشده مستثنی هستند.
سبزهزاری گفت: جریانات جنوبی و مرطوب نیز در این مدت به تناوب و بهویژه در ساعات صبحگاهی و شامگاهی سبب افزایش رطوبت، شرجی و مه رقیق در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خوزستان خواهد شد.
وی بیان کرد: تا پایان هفته افزایش ابر در اغلب نقاط استان، احتمال بارشهای پراکنده در ارتفاعات و تندبادهای لحظهای در مناطق شرقی دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: اهواز با ثبت دمای ۵۰.۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه خوزستان در شبانهروز گذشته بود و دزپارت با ۲۸.۶ درجه سانتیگراد خنکترین دمای استان را ثبت کرد.
سبزهزاری بیان کرد: دمای اهواز در شبانهروز گذشته به بیشینه ۵۰.۸ درجه و کمینه ۳۳.۲ درجه سانتیگراد رسید.
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