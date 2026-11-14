به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به جایگاه تاریخی و اجتماعی این باشگاه در فوتبال ایران و نقش آن در افتخارآفرینی و اعتلای نام فوتبال کشور، نسبت به تداوم بلاتکلیفی و تأخیر طولانی‌مدت در تکمیل و آماده‌سازی ورزشگاه آزادی ابراز نگرانی کرد.

در این نامه تأکید شده است که محرومیت پرسپولیس از میزبانی در ورزشگاه آزادی و ناچار شدن به برگزاری مسابقات خانگی در ورزشگاه‌های جایگزین، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف اجرایی، لجستیکی و مالی، موجب کاهش درآمدهای حاصل از بلیت‌فروشی، محدودیت حضور هواداران و اختلال در برنامه‌ریزی فنی و اجرایی تیم شده است.

باشگاه پرسپولیس همچنین با اشاره به اینکه استمرار این شرایط، بهره‌برداری از ورزشگاه اصلی باشگاه را با چالش جدی مواجه کرده، معتقد است ادامه این وضعیت به یکی از دغدغه‌های مهم مدیریتی، کادر فنی، بازیکنان و میلیون‌ها هوادار این تیم تبدیل شده است.

در بخش دیگری از این مکاتبه، با تأکید بر جایگاه ورزشگاه آزادی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین ورزشگاه‌های آسیا، آمده است که تداوم شرایط موجود، علاوه بر تضییع حقوق باشگاه و هواداران، از منظر اعتبار و تصویر فوتبال ایران نیز پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد.

بر همین اساس، باشگاه پرسپولیس از وزیر ورزش و جوانان درخواست کرده است با قید فوریت، دستور کار لازم را برای تسریع در تکمیل و توسعه ورزشگاه آزادی، تأمین و مدیریت منابع، رفع موانع موجود و فراهم‌سازی شرایط بهره‌برداری ایمن از این مجموعه صادر کند.

همچنین تعیین مسئول مشخص برای پیگیری موضوع، ارائه برنامه زمان‌بندی قطعی و قابل اتکا، نظارت مستقیم بر اجرای تعهدات دستگاه‌های مسئول و فراهم کردن هرچه سریع‌تر شرایط بازگشت مسابقات خانگی پرسپولیس به ورزشگاه آزادی، از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در این نامه است.

در پایان این مکاتبه تأکید شده است که ساماندهی وضعیت میزبانی پرسپولیس صرفاً یک مطالبه باشگاهی نیست، بلکه ضرورتی در راستای حفظ سرمایه اجتماعی فوتبال ایران، صیانت از حقوق هواداران و پاسداشت اعتبار ورزش کشور به شمار می‌رود.

این نامه به امضای پیمان حدادی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس رسیده است.