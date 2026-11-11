به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال زنان در نوزدهمین دوره خود شرایط متفاوت و جذابی را تجربه می‌کند. حضور پرسپولیس و استقلال در کنار مدعیان سنتی فوتبال زنان جذابیت مسابقات را افزایش داده و رقابت تیم‌ها برای قهرمانی را داغ‌تر کرده است. در کنار رقابت در صدر جدول کورس کسب عنوان خانم گلی نیز به یکی از جذابیت‌های این فصل تبدیل شده جایی که دو مهاجم با هفت گل در صدر قرار دارند.

در پایان هفته هفتم نیلوفر عظیمی مهاجم استقلال و افسانه چترنور بازیکن گل‌گهر سیرجان هر کدام با هفت گل زده صدرنشین جدول گلزنان هستند. عظیمی که شروعی درخشان در این فصل داشت و در هر ۶ هفته ابتدایی موفق به گلزنی شده بود در دیدار هفته هفتم برابر آوا تهران نتوانست دروازه حریف را باز کند تا روند گلزنی‌های متوالی او متوقف شود ولی او همچنان یکی از مدعیان اصلی کسب کفش طلاست.

در سوی دیگر چترنور با تجربه و سابقه درخشان خود برای پنجمین بار به دنبال کسب عنوان خانم گلی لیگ برتر است. او که فصل گذشته نیز این عنوان را به دست آورد با ادامه روند گلزنی خود می‌تواند بار دیگر در پایان فصل به این افتخار برسد. رقابت این دو بازیکن با توجه به جایگاه تیم‌هایشان و مسابقات باقی‌مانده می‌تواند تا هفته‌های پایانی ادامه داشته باشد.

پس از این دو مهاجم فاطمه شبان از خاتون بم با چهار گل در رده بعدی قرار دارد. شبان علاوه بر گلزنی چهار پاس گل نیز ثبت کرده و با تأثیرگذاری مستقیم روی هشت گل از ۱۶ گل خاتون یکی از مؤثرترین بازیکنان تیمش در این فصل بوده است. او در آخرین دیدار خاتون در لیگ نیز برابر ملوان موفق به ثبت هت‌تریک شد تا توانایی‌های گلزنی خود را به نمایش بگذارد.

همچنین محدثه زلفی، شبنم بهشت، زهرا قنبری و سارا دیدار با سه گل زده در جمع تعقیب‌کنندگان صدر جدول قرار دارند. قنبری که پنج بار عنوان خانم گلی فوتبال زنان را به دست آورده این فصل در پست هافبک میانی به میدان می‌رود و همچنان می‌تواند یکی از چهره‌های تأثیرگذار مسابقات باشد.

با توجه به بازی‌های معوقه خاتون بم و فشردگی رقابت‌ها در هفته‌های آینده جدول گلزنان هنوز فاصله زیادی تا تعیین تکلیف نهایی دارد. باید دید در ادامه فصل عظیمی و چترنور رقابت نزدیک خود را حفظ می‌کنند یا مهاجمان دیگر از فرصت استفاده کرده و به صدر جدول گلزنان می‌رسند.