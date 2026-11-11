به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، تیم فوتبال امید پرسپولیس در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر تهران از ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۲۰ آبان در ورزشگاه مرغوبکار به مصاف استقلال رفت.



این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود پرسپولیس تمام شد تا شاگردان عبدی ۱۴ امتیازی شوند.



ابوالفضل شیرازی و ابوالفضل قاسمی گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند ضمن اینکه تیم پرسپولیس در نیمه دوم دو موقعیت عالی گلزنی را هم از دست داد.



این دومین پیروزی امید پرسپولیس در ۲ هفته اخیر مقابل دو تیم بالای جدولی پاس و استقلال بود.