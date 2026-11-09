به گزارش خبرنگار مهر، چهار دیدار از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ایران امروز (دوشنبه ۱۸ آبان‌) از ساعت ۱۵ در شهرهای مختلف برگزار شد و تیم‌های حاضر در این مسابقات برای بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی به میدان رفتند. در مهم‌ترین دیدار این هفته پرسپولیس تهران در ورزشگاه شهید کاظمی میزبان سپاهان اصفهان بود مسابقه‌ای حساس که سرخ‌پوشان پایتخت با هدف جبران شکست هفته گذشته و حفظ صدرنشینی به میدان رفتند.

پرسپولیس که هفته گذشته پس از ثبت پنج پیروزی متوالی در سیرجان با نتیجه ۲ بر یک مغلوب گل‌گهر شده بود در دیدار برابر سپاهان به دنبال بازگشت به روند پیروزی‌های خود بود. شاگردان نیلوفر اردلان در شرایطی مقابل نماینده اصفهان قرار گرفتند که این مسابقه از اهمیت ویژه‌ای برای هر دو تیم برخوردار بود و می‌توانست در معادلات بالای جدول تأثیرگذار باشد.

دو تیم در نیمه نخست نمایش نزدیکی داشتند و نتوانستند موقعیت‌های چندانی برای گلزنی ایجاد کنند تا این نیمه بدون تغییر نتیجه به پایان برسد. با آغاز نیمه دوم اما پرسپولیس عملکرد بهتری از خود نشان داد و توانست فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کند.

سرانجام در دقیقه ۵۵ سمیه اسماعیلی موفق شد دروازه سپاهان را باز کند و تیمش را پیش بیندازد. پس از این گل سرخ‌پوشان همچنان موقعیت‌های بیشتری برای افزایش اختلاف داشتند اما نتوانستند از فرصت‌های خود استفاده کنند. در سوی مقابل زهرا خواجوی نیز با عملکرد خوب خود در خط دروازه پرسپولیس مانع از گلزنی سپاهانی‌ها شد تا نتیجه مسابقه تا پایان حفظ شود و شاگردان اردلان با کسب سه امتیاز ارزشمند بار دیگر طعم پیروزی را بچشند.

این برد باعث شد پرسپولیس با وجود شکست هفته گذشته ۱۸ امتیازی شود و همچنان جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی حفظ کند. سرخ‌پوشان حالا باید خود را برای یکی از حساس‌ترین مسابقات فصل آماده کنند. جایی که در هفته هشتم رقابت‌ها میزبان خاتون بم خواهند بود.

در دیگر دیدارهای هفته هفتم گل‌گهر سیرجان برابر ایستا البرز به تساوی بدون گل رضایت داد. استقلال تهران نیز با وجود دریافت گل نخست موفق شد با نتیجه ۲ بر یک آوا تهران را شکست دهد و سه امتیاز خارج از خانه را کسب کند. در آخرین دیدار هم ملوان بندرانزلی با نتیجه ۴ بر ۲ از سد پالایش گاز ایلام گذشت تا با این پیروزی از منطقه خطر جدول فاصله بگیرد.

نتایج دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

* ایستا البرز صفر - گل‌گهر سیرجان صفر

* پرسپولیس تهران یک - سپاهان اصفهان صفر

* آوا تهران یک - استقلال تهران ۲

* ملوان بندرانزلی ۴ - پالایش گاز ایلام ۲