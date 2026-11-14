حامد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از اولویت‌های حوزه زمین و مسکن به شمار می‌رود و اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی با هدف پشتیبانی از خانواده‌های واجد شرایط و تسهیل دسترسی آنان به مسکن، روند شناسایی و واگذاری اراضی را دنبال می‌کند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، واگذاری ۲۴۰ قطعه زمین در سال جاری برای مشمولان این قانون هدف‌گذاری شده است که از این تعداد، ۲۲۰ قطعه در نیمه نخست سال واگذار شده و تحقق حدود ۹۲ درصدی برنامه را به همراه داشته است.

عسگری با اشاره به توزیع جغرافیایی اراضی واگذارشده گفت: از مجموع زمین‌های اختصاص‌یافته، ۲۰۵ قطعه در نیم‌ور، ۱۲ قطعه در تفرش، ۲ قطعه در مهاجران و یک قطعه در خمین به خانواده‌های واجد شرایط واگذار شده است.

تداوم واگذاری اراضی به خانواده‌های مشمول

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: اجرای قانون جوانی جمعیت تنها به واگذاری زمین محدود نیست، بلکه شناسایی متقاضیان، بررسی و احراز شرایط قانونی، تأمین اراضی مورد نیاز و طی مراحل حقوقی و ثبتی نیز بخش‌های مهم این فرآیند را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: مجموعه راه و شهرسازی استان با بهره‌گیری از ظرفیت اراضی دولتی و تعامل با دستگاه‌های مرتبط، تسریع در روند واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول را در دستور کار دارد.

عسگری تأکید کرد: حمایت از سیاست‌های جمعیتی، تقویت بنیان خانواده و کمک به تأمین مسکن خانوارهای واجد شرایط از رویکردهای اصلی حوزه زمین و مسکن است و اقدامات اجرایی در این زمینه تا تحقق اهداف تعیین‌شده ادامه خواهد داشت.