به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر دوشنبه در همایش جوانی جمعیت و فرزندآوری در استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به پایین بودن نرخ باروری در استان مرکزی و محدود بودن فرصت بهره‌مندی از پنجره جمعیتی، افزایش فرزندآوری نیازمند رفع موانع اقتصادی، تسهیل ازدواج جوانان و تقویت امید به آینده است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه بهداشت و درمان در اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت مسئولیت مهمی بر عهده دارند و برنامه‌های متعددی در این زمینه در حال اجراست.

نظری تصریح کرد: از مجموع ۲۳۶ تکلیف قانونی مرتبط با جوانی جمعیت، حدود ۱۳۳ تکلیف معادل ۵۹ درصد بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی است که این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم این مجموعه در تحقق اهداف جمعیتی کشور است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌هایی از جمله طرح هادیان زندگی، منشور کرامت مادر باردار، طرح نفس و مشاوره‌های مرتبط با ازدواج و فرزندآوری بیان کرد: کارکنان حوزه بهداشت و درمان با آموزش، مشاوره و حمایت از خانواده‌ها برای افزایش آگاهی و تقویت تمایل به فرزندآوری تلاش می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: مسائل اقتصادی، اشتغال جوانان، هزینه‌های ازدواج و فرزندآوری و نگرانی نسبت به آینده از جمله موانعی است که باید با همکاری فرمانداری‌ها، استانداری، شهرداری‌ها، نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سازمان‌های حمایتی برطرف شود.

وی افزود: ناایمنی خودروها و جاده‌ها و ضعف در آموزش‌های ترافیکی موجب از دست رفتن بخشی از جمعیت جوان و در سن باروری می‌شود؛ بنابراین ارتقای ایمنی راه‌ها و خودروها نیز باید در چارچوب سیاست‌های حفظ جمعیت مورد توجه قرار گیرد.

نظری با تأکید بر اینکه فرصت جمعیتی کشور رو به کاهش است تصریح کرد: دستیابی به نرخ باروری کلی ۲.۵ فرزند مستلزم عزم مشترک مسئولان و مشارکت همه دستگاه‌ها برای تسهیل ازدواج، حمایت از خانواده‌ها، کاهش هزینه‌های فرزندآوری و افزایش امید جوانان به آینده است.