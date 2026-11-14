به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی از دستگیری یک متهم متواری و تحت تعقیب پس از هشت سال در شهرستان کهگیلویه خبر داد.
وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی رسیدگی به پرونده محکومان متواری از سوی مأموران انتظامی پلیس پاوا شهرستان کهگیلویه، فردی که به اتهام شرکت در درگیری مسلحانه و اخلال در نظم عمومی از هشت سال پیش محکوم شده و متواری بود، شناسایی شد.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: این متهم طی سالهای گذشته با فرار از اجرای حکم قضایی، در فعالیتهایی از جمله ترانزیت مواد مخدر و سرقت مسلحانه در استانهای جنوبی کشور نیز دست داشته است.
وی ادامه داد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبتهای مستمر، موفق شدند مخفیگاه این فرد را شناسایی کرده و طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.
سردار صالحی با اشاره به اعتراف متهم به جرائم انتسابی در جریان تحقیقات پلیسی گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس با قدرت و صلابت با افرادی که امنیت و آرامش جامعه را خدشهدار میکنند، برخورد قانونی خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیسی اطلاع دهند.
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