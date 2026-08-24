دستگیری عامل قتل مسلحانه در یاسوج؛ سلاح کلاشینکف کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره قتل بر اثر نزاع و درگیری مسلحانه در شهر یاسوج، موضوع بلافاصله در دستور کار فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات گسترده فنی، اطلاعاتی و پلیسی و به‌کارگیری شگردهای عملیاتی، سه نفر از افراد دخیل در نزاع را که هنگام وقوع قتل در صحنه حضور داشتند، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: متهم اصلی پرونده به همراه دو نفر دیگر طی عملیاتی ضربتی دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر پلیس منتقل شدند.

صالحی تصریح کرد: مأموران انتظامی در ادامه تحقیقات و با اقدامات اطلاعاتی تکمیلی، محل اختفای متهم اصلی را شناسایی کردند که در بازرسی از این محل، یک قبضه سلاح کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: خودروی مورد استفاده قاتل در صحنه جرم نیز شناسایی و توقیف و به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان گفت: متهم اصلی در جریان بازجویی‌های اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرده است.

صالحی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: خانواده مقتول و جمعی از شهروندان با حضور در مقر پلیس، از اقدام به‌موقع و قاطع مأموران انتظامی در شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت تقدیر و تشکر کردند.