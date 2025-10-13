  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

دستگیری شرور سابقه دار در چرام

دستگیری شرور سابقه دار در چرام

یاسوج-فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری یک شرور سابقه دار و تحت تعقیب در شهرستان چرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی گفت: در اجرای دستور مقام قضائی مبنی بر دستگیری متهم تحت تعقیب و متواری که دارای سوابق متعدد کیفری همچون ۱۳ سال حبس، شرارت مسلحانه، آدم ربایی و سرقت بوده، رسیدگی به موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان چرام قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی سرفاریاب با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی متهم را که به عنوان سرنشین یک دستگاه خودروی سایپا بوده در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از متهم یک قبضه سلاح جنگی و مقادیری ادوات مربوطه کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

سردار صالحی اضافه کرد: پلیس با کسانی که بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد خبر 6620653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها