دستگیری شرور سابقه دار در چرام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی گفت: در اجرای دستور مقام قضائی مبنی بر دستگیری متهم تحت تعقیب و متواری که دارای سوابق متعدد کیفری همچون ۱۳ سال حبس، شرارت مسلحانه، آدم ربایی و سرقت بوده، رسیدگی به موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان چرام قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی سرفاریاب با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی متهم را که به عنوان سرنشین یک دستگاه خودروی سایپا بوده در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از متهم یک قبضه سلاح جنگی و مقادیری ادوات مربوطه کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

سردار صالحی اضافه کرد: پلیس با کسانی که بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند قاطعانه برخورد خواهد کرد.