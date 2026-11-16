به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی از دستگیری یک متهم متواری و تحت تعقیب پس از ۱۰ سال در شهرستان بهمئی خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضور فردی متهم به ارتکاب دو فقره قتل در شهرستان بهمئی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و تلاش شبانه‌روزی، موفق به شناسایی متهم شدند و در نهایت طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سردار صالحی با اشاره به اینکه این فرد به مدت ۱۰ سال از دست قانون و مراجع قضایی متواری بود، تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات پلیس به ارتکاب جرائمی از جمله قتل دو نفر با سلاح گرم در استان خوزستان، تمرد و تیراندازی به سمت مأموران و اخلال در نظم عمومی اعتراف کرد.

وی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و در تأمین امنیت جامعه مشارکت کنند.