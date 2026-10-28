نیاز رسیدگی جدی به بافت پیرامونی حرم سیدعلاءالدین حسین(ع) در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری شیرازی ظهر چهارشنبه در مراسم غبارروبی آستان مقدس حضرت سیدعلاالدین حسین (ع) شیراز با حضور دادستان انتظامی قضات کل کشور، رئیس کل دادگستری استان فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی، اوقاف و امور خیریه، خادمان و زائران برگزار شد، بر ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و امنیتی محدوده حرم تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه حرم‌های مطهر اهل‌بیت(ع) و امامزادگان در بافت تاریخی شهرها اظهار کرد: بسیاری از این اماکن مقدس در محله‌های قدیمی و در مجاورت بافت‌های متراکم شهری قرار دارند و همین مسئله ضرورت توجه ویژه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این مناطق را دوچندان می‌کند.

حجت الاسلام طاهری با تأکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات ساکنان محله‌های پیرامونی حرم افزود: وضعیت محرومان، ارتقای امنیت و سامان‌دهی مسائل پیرامونی حرم از جمله موضوعاتی است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان و دستگاه‌های مرتبط است.

تأکید بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی آستان‌های مقدس

تولیت حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین(ع) با تأکید بر ظرفیت معنوی آستان‌های مقدس، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی را ضروری دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت این اماکن در معرفی شخصیت‌های برجسته اهل‌بیت(ع) و گسترش معارف دینی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و تبلیغی فعالیت‌های آستان‌های مقدس در کنار رسیدگی به مسائل اجتماعی و امنیتی بافت پیرامونی آن‌ها تأکید کرد.

قدردانی از خدمات دستگاه قضایی استان فارس

طاهری شیرازی با قدردانی از خدمات مجموعه قضایی کشور و استان فارس اظهار کرد: دستگاه قضایی در پاسداری از حقوق مردم و برقراری عدالت نقش ارزشمندی دارد و تلاش مدیران، قضات و کارکنان این مجموعه در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شایسته قدردانی است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب و دستگاه قضایی، به‌ویژه شهید آیت‌الله بهشتی، شهید آیت‌الله قدوسی و شهید آیت‌الله رئیسی، بر اهمیت خدمت صادقانه، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تلاش برای تحقق عدالت تأکید کرد.

همکاری دستگاه‌ها برای بهبود شرایط پیرامونی حرم

تولیت حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین(ع) با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری مجموعه‌های مختلف برای رفع مشکلات مردم، ابراز امیدواری کرد با همدلی دستگاه‌های مسئول، زمینه ارتقای امنیت، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و بهبود شرایط اجتماعی در محدوده حرم مطهر و بافت پیرامونی آن فراهم شود.