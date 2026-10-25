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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

برگزاری بیست‌ و دومین یادمان «یاس کبود» در خفر فارس

برگزاری بیست‌ و دومین یادمان «یاس کبود» در خفر فارس

خفر- رئیس اداره میراث فرهنگی خفر از برگزاری بیست‌ و دومین یادمان ملی «یاس کبود» از ۷ تا ۲۲ آبان در روستای فتح‌آباد این شهرستان با هدف پاسداشت میراث معنوی و تقویت گردشگری مذهبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طاهری باب‌اناری با اشاره به برگزاری سالانه این رویداد هم‌زمان با ایام فاطمیه گفت: یادمان «یاس کبود» طی ۲۲ دوره برگزاری به یکی از برنامه‌های مستمر فرهنگی و مذهبی منطقه تبدیل شده و زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری روستای فتح‌آباد و شهرستان خفر را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی تنها به آثار و بناهای تاریخی محدود نمی‌شود، افزود: آیین‌ها، سنت‌ها، باورها و مناسبت‌های مذهبی بخش مهمی از هویت فرهنگی هر منطقه را تشکیل می‌دهند و تداوم برگزاری چنین رویدادهایی در پاسداشت این میراث نقش مؤثری دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خفر با اشاره به هم‌زمانی این یادمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بیان کرد: این رویداد فرصتی برای معرفی ابعاد فرهنگی و معنوی این مناسبت و آشنایی بازدیدکنندگان با سنت‌ها و اصالت‌های مذهبی مردم منطقه است.

طاهری باب‌اناری ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی می‌تواند به افزایش شناخت عمومی از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و معرفی داشته‌های فرهنگی روستاها کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ و احیای آیین‌های بومی گفت: تداوم رویدادهای ریشه‌دار فرهنگی علاوه بر صیانت از میراث ناملموس، زمینه مشارکت اجتماعی و انتقال ارزش‌های اصیل به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خفر ابراز امیدواری کرد با استمرار برگزاری یادمان «یاس کبود»، زمینه معرفی گسترده‌تر روستای فتح‌آباد و شهرستان خفر به علاقه‌مندان میراث فرهنگی و گردشگران فراهم شود.

کد مطلب 6989010

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