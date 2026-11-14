به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر شنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان سمنان در استانداری با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی منابع انرژی اظهار کرد: باید در گام نخست برای مدیریت شرایط تا پایان سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی و در ادامه نیز نقشه راه میان‌مدتی برای سال‌های ۱۴۰۶ تا ۱۴۰۹ تدوین و اجرایی شود.

وی با اشاره به جایگاه کارگروه انرژی استان در هماهنگی اقدامات افزود: مصوبات این کارگروه باید برای دستگاه‌های اجرایی، صنایع، بخش کشاورزی، دانشگاه‌ها، مدارس و مجموعه‌های فرهنگی لازم‌الاجرا باشد. همچنین هر دستگاه باید یکی از معاونان خود را به‌عنوان رابط مدیریت مصرف انرژی معرفی کند تا گزارش عملکرد به‌صورت ماهانه ارائه و روند اجرای مصوبات ارزیابی شود.

استاندار سمنان همچنین استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، صدا و سیما، مساجد، هیئت‌ها و نهادهای فرهنگی برای اصلاح الگوی مصرف را ضروری دانست و تأکید کرد جلسات شورای اطلاع‌رسانی باید از طرح صرف مسائل فراتر رفته و به پیگیری اقدامات عملیاتی و نتایج آن منجر شود.

کولیوند با تأکید بر ضرورت نظارت بر مصرف انرژی در صنایع و بخش کشاورزی یادآور شد: شرکت گاز باید با همکاری مجموعه‌های صنعتی و کشاورزی، میزان مصرف را بررسی و جداول مشخصی برای پایش آن تدوین کند.

به گفته وی: در موارد مصرف نامتعارف نیز باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، نظارت و پیگیری جدی انجام گیرد تا مدیریت منابع انرژی به شکل موثرتری دنبال شود.

استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشنهاد تشکیل اتاق وضعیت و مرکز فرماندهی مدیریت رسانه‌های استان اظهار کرد: سامان‌دهی نظام اطلاع‌رسانی باید بر اساس ساختاری شفاف، شرح وظایف مشخص و حدود اختیارات قانونی انجام گیرد تا از موازی کاری و تداخل مسئولیت‌ها جلوگیری شود.

کولیوند با تأکید بر ضرورت تعریف سازوکار اطلاع‌رسانی در شرایط عادی، حساس و بحرانی از جمله سیل، زلزله و جنگ، خاطر نشان کرد: پاسخ‌گویی روابط عمومی دستگاه‌ها، ارتقای توانمندی کارشناسان، هماهنگی در انتشار اخبار و اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع را از الزامات مدیریت رسانه‌ای استان است.