اعمال محدودیت انرژی در استان سمنان هماهنگ باشد؛ معافیت واحدهای حیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب چهارشنبه در جلسه کارگروه استانی مدیریت سوخت در محل استانداری سمنان خواستار اجرای مصوبات این کارگروه در حمایت از انرژی شد و اظهار داشت: همه دستگاهها موظف به اجرای مسئولیت محوله و بدون معطلی برای مدیریت انرژی و اجرای مصوبات هستند.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف نیازمند عزم جدی همه دستگاهها و نهادها است، افزود: شورای اطلاع رسانی استان سمنان نیز به طور جدی باید وارد این عرصه شوند.
استاندار سمنان به نقش کلیدی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی سفارش کرد و ابراز داشت: آموزش و پرورش، امامان جمعه و مساجد و رسانهها از ظرفیتهای خوب برای انجام این اقدام هستند.
کولیوند با تاکید بر اینکه اعمال محدودیت مصرف انرژی باید با هماهنگی قبلی با اعضای کارگروه باشد، تصریح کرد: فهرست صنایع حساس نیز به صورت دقیق باید شناسایی و به شرکت گاز و برق اعلام شود.
وی خواستار نصب کنتورهای هوشمند در ادارات و بانکها شد و افزود: دستگاههای استفاده کننده انرژی خورشیدی معاف از محدودیتهای اعمال انرژی خواهند بود.
