  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

مهلت استاندار سمنان به راکدهای انرژی خورشیدی؛ تکلیف پروژه‌ها روشن شود

مهلت استاندار سمنان به راکدهای انرژی خورشیدی؛ تکلیف پروژه‌ها روشن شود

سمنان- استاندار سمنان از تعیین تکلیف پرونده‌های راکد سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی خبر داد و بر تسریع در بررسی طرح‌های بدون پیشرفت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهاشنبه در جلسه کارگروه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان سمنان در استانداری بر ضرورت انسجام در اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی تأکید کرد.

وی افزود: احکام مسئولیت مدیران در حوزه بهینه‌سازی انرژی صادر شده است و دبیرخانه کارگروه باید با پیگیری مستمر، روند اجرای تکالیف دستگاه‌ها را رصد و گزارش‌های منظم را برای ارائه در سطح ملی جمع‌بندی کند.

استاندار سمنان با اشاره به اهمیت پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: دستگاه‌های متولی حوزه برق، گاز، آب و سوخت موظف هستند در بازه‌های زمانی مشخص، گزارش اقدامات خود را ارائه کنند تا روند اجرای برنامه‌ها به‌صورت دقیق ارزیابی و موانع احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

کولیوند مدیریت مصرف را مکمل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز استان نیست و باید همزمان با آن، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌ رسانی مستمر و جلب مشارکت مردم و دستگاه‌ها برای کاهش مصرف انرژی با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های راکد حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: پروژه‌هایی که با وجود واگذاری زمین و انعقاد قرارداد، پیشرفت مؤثری نداشته‌اند باید در اسرع وقت بررسی و تعیین تکلیف شوند تا ظرفیت‌های استان در مسیر توسعه انرژی‌های پاک به‌صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6889058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها