به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهاشنبه در جلسه کارگروه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان سمنان در استانداری بر ضرورت انسجام در اجرای برنامههای مدیریت انرژی تأکید کرد.
وی افزود: احکام مسئولیت مدیران در حوزه بهینهسازی انرژی صادر شده است و دبیرخانه کارگروه باید با پیگیری مستمر، روند اجرای تکالیف دستگاهها را رصد و گزارشهای منظم را برای ارائه در سطح ملی جمعبندی کند.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت پایش مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: دستگاههای متولی حوزه برق، گاز، آب و سوخت موظف هستند در بازههای زمانی مشخص، گزارش اقدامات خود را ارائه کنند تا روند اجرای برنامهها بهصورت دقیق ارزیابی و موانع احتمالی در کوتاهترین زمان برطرف شود.
کولیوند مدیریت مصرف را مکمل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی بهتنهایی پاسخگوی نیاز استان نیست و باید همزمان با آن، فرهنگسازی، اطلاع رسانی مستمر و جلب مشارکت مردم و دستگاهها برای کاهش مصرف انرژی با جدیت دنبال شود.
وی همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف طرحهای راکد حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: پروژههایی که با وجود واگذاری زمین و انعقاد قرارداد، پیشرفت مؤثری نداشتهاند باید در اسرع وقت بررسی و تعیین تکلیف شوند تا ظرفیتهای استان در مسیر توسعه انرژیهای پاک بهصورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
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