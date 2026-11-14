به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، سریال «گذرگاه دیاتلوف» به کارگردانی یوگنی نیکیشوف محصول ۲۰۲۰ روسیه از شنبه ۳۰ آبان از شبکه تماشا پخش می شود.

«گذرگاه دیاتلوف» که بر اساس وقایع واقعی سال ۱۹۵۹ ساخته شده است، ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: در ژانویه ۱۹۵۹ میلادی، گروهی متشکل از ۹ دانشجو برای اسکی عازم رشته‌کوه اورال می شوند. با وجود اینکه همه این افراد از تجربه کافی در زمینه کوهپیمایی برخوردار هستند، اما به دلایل نامعلوم، هرگز به مقصد نمی رسند و ... .

بازیگرانی چون پیوتر فئودوروف (در نقش ایگور دیاتلوف)، اوگنیا مالاخوا (در نقش تانیا) و ایگور پترنکو (افسر کا گ ب، اگوروف) در این اثر ایفای نقش می‌کنند.

علاقه‌مندان به معماهای حل‌نشده و درام‌های روانشناختی می توانند از شنبه ۳۰ آبان ساعت ۲۳ سریال «گذرگاه دیاتلوف» را از شبکه تماشا نگاه کنند.