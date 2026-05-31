از «پوآرو» تا «عشق کهکشانی» در شبکه تماشا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، در چینش جدید پخش شبکه تماشا ترکیبی از آثار اجتماعی، جنایی و معمایی روی آنتن رفته است. از مجموعه‌ای ایرانی با فضایی تک‌لوکیشن تا محصولات بین‌المللی پلیسی و عاشقانه، در جدول پخش این شبکه با هدف جذب طیف وسیعی از مخاطبان تدارک دیده شده است.

«کلانتری یازده» و روایت مسائل اجتماعی در یک لوکیشن

مجموعه «کلانتری یازده» با بازی تینو صالحی در نقش اصلی به مسائل اجتماعی می‌پردازد و در فضایی تک‌لوکیشن ساخته شده است. این مجموعه درباره یک کلانتری است که با اتفاقات و رویدادهای شهر و فضای اجتماعی مواجه می‌شود. از اتفاقات سیاسی تا شورای شهر و حتی جنگ ۱۲ روزه در داستان‌های این سریال گنجانده شده است.

در «کلانتری یازده»، پرونده‌های گوناگونی که به کلانتری ارجاع می‌شوند، دستمایه روایت قرار گرفته‌اند؛ از اختلافات خانوادگی و مسائل اجتماعی گرفته تا پرونده‌های مختلفی که نیازمند پیگیری و رسیدگی پلیس است.

مجموعه «کلانتری یازده» هر روز ساعت ۱۷ پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد در ساعات ۲ و ۹ از شبکه تماشا بازپخش می‌شود.

روایت دختری تنها در قصر ثروتمندان

در پی برگزاری نظرسنجی از مخاطبان این شبکه، مجموعه تلویزیونی «عشق کهکشانی» به عنوان منتخب مخاطبان شبکه تماشا معرفی شد.

مجموعه «عشق کهکشانی» در ژانر معمایی، درام، عاشقانه و تاریخی محصول چین است. در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: چنگ شائو دختری است که از کودکی تنها بوده و طعم تلخ تنهایی را چشیده است. او والدینش را در جنگ از دست داده و با عمه‌اش زندگی می‌کند. روحیه لطیف شائو با عمه و اطرافیان ثروتمندش جور در نمی‌آید؛ او همیشه در عین حال که در یک قصر زندگی می‌کند، تنهاست و در میان افرادی است که هیچ سنخیتی با آنها ندارد.

مجموعه «عشق کهکشانی» هر شب ساعت ۱۹ پخش و در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴ از شبکه تماشا بازپخش می‌شود.



«پوآرو» یک اثر شاخص در ژانر جنایی

سریال جنایی، درام و رازآمیز «پوآرو» هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود. این مجموعه تلویزیونی، یکی از شاخص‌ترین آثار ژانر جنایی است و مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است.

سریال «پوآرو» هر شب ساعت ۲۱ پخش می‌شود و بازپخش آن در ساعات ۵ و ۱۲ روز بعد است.

«ضد گلوله» و داستان ۲ افسر پلیس در شرق لندن

مجموعه «ضد گلوله» در ژانر معمایی پلیسی محصول انگلیس است و نیک اندرسن کارگردانی آن را بر عهده دارد. «ضد گلوله» داستان ۲ دوست صمیمی و ۲ افسر پلیس در شرق لندن را روایت می‌کند که سعی دارند برخی از خطرناک‌ترین مجرمین و جنایتکاران را دستگیر کنند.

مجموعه «ضد گلوله» هر شب ساعت ۲۳ پخش و در ساعات ۱۶، ۱۱ و ۴ بازپخش خواهد داشت.