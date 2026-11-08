به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، سریال «رویای نیمه‌شب» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی سعید سعدی، از امشب ۱۷ آبان ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

این سریال اقتباسی آزاد از رمان «رویای نیمه‌شب» نوشته مظفر سالاری است و داستان عشق فتاح جوانی سنی‌مذهب و تلما دختری شیعه را در شهر حله روایت می‌کند.

بهاره افشاری، سعید شریف، روزبه حصاری، محسن قصابیان، حسن معجونی، نادر سلیمانی، آیدا ماهیانی، سوگل طهماسبی، نسیم ادبی، مه‌لقا باقری، پیام احمدی‌نیا، کاظم هژیرآزاد، حبیب دهقان‌نسب، مرتضی ضرابی، اشکان دلاوری، حمیدرضا محمدی، سوزانا آلویز، هادی طرار، عباس شجاع و مژگان اخلاقی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «رویای نیمه‌شب» به نویسندگی سیدحسین امیرجهانی محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.