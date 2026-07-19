  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

«کابوک» و «پوتین‌های زنانه» به پاتوق مستند رسیدند

«کابوک» و «پوتین‌های زنانه» به پاتوق مستند رسیدند

مستندهای «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی و «پوتین‌های زنانه» به کارگردانی سیدمصطفی سیدالحسینی ساعت ۱۶ چهارشنبه ۳۱ تیر در سالن حقیقت روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه هفتگی «پاتوق مستند» در سالن حقیقت، ساعت ۱۶ چهارشنبه ۳۱ تیر در سالن حقیقت، مستند «کابوک» ساخته جعفر صادقی که درباره یک خانواده باغدار در شمال ایران است و «پوتین‌های زنانه» به کارگردانی سیدمصطفی سیدالحسینی که درباره حضور دختران جوان خرمشهری در روزهای جنگ هشت ساله در این شهر است، نمایش داده می‌شوند.

«کابوک» که در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده رفت، جایزه بهترین مستند از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پوتین‌های زنانه» هم برای نخستین بار در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده شد.

«پاتوق مستند» هر دوشنبه و چهارشنبه در مرکز گسترش برقرار و حضور در آن رایگان و آزاد است.

کد مطلب 6892240
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها