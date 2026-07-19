به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه هفتگی «پاتوق مستند» در سالن حقیقت، ساعت ۱۶ چهارشنبه ۳۱ تیر در سالن حقیقت، مستند «کابوک» ساخته جعفر صادقی که درباره یک خانواده باغدار در شمال ایران است و «پوتین‌های زنانه» به کارگردانی سیدمصطفی سیدالحسینی که درباره حضور دختران جوان خرمشهری در روزهای جنگ هشت ساله در این شهر است، نمایش داده می‌شوند.

«کابوک» که در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده رفت، جایزه بهترین مستند از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پوتین‌های زنانه» هم برای نخستین بار در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده شد.

«پاتوق مستند» هر دوشنبه و چهارشنبه در مرکز گسترش برقرار و حضور در آن رایگان و آزاد است.