به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های هفته کتاب نشر بین‌الملل از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه با هدف ترویج کتاب‌خوانی و آشنایی بیشتر مخاطبان با آثار تازه این انتشارات برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در طول این هفته هر روز ساعت ۱۶، یک نشست حضوری با موضوع کتاب و با حضور نویسندگان و فعالان فرهنگی در کتاب‌فروشی نشر بین‌الملل واقع در میدان فلسطین تهران برگزار خواهد شد.

همچنین پنج نشست مجازی از روز یکشنبه تا پنجشنبه، هر روز ساعت ۱۱، از طریق بسترهای مجازی این انتشارات در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

معرفی تازه‌های نشر نیز از دیگر بخش‌های این برنامه است. بر این اساس، در هر یک از هفت روز هفته کتاب، یکی از آثار جدید نشر بین‌الملل که به‌زودی منتشر خواهند شد، معرفی می‌شود.

نشر بین‌الملل برای همراهی بیشتر مخاطبان با این رویداد، تخفیف‌های ویژه‌ای را نیز در نظر گرفته است. کتاب‌فروشی این انتشارات در میدان فلسطین تهران از ساعت ۹ تا ۲۲ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود و مراجعه‌کنندگان می‌توانند از تخفیف ۱۵ درصدی خرید تمامی کتاب‌ها و محصولات فروشگاه، از جمله آثار سایر ناشران، بهره‌مند شوند.

در بخش دیگری از این طرح، روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه، تخفیف ویژه‌ای برای موتورسواران در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح، افرادی که با موتورسیکلت به کتاب‌فروشی نشر بین‌الملل مراجعه کنند، از تخفیف ۲۰ درصدی خرید برخوردار خواهند شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در نشست‌های حضوری و مجازی و اطلاع از جزئیات برنامه‌ها می‌توانند به بسترهای اطلاع‌رسانی نشر بین‌الملل مراجعه کنند.