به گزارش خبرگزاری مهر، فرانچسکا آلبانیز حقوقدان ایتالیایی و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی، جایزه کتاب فلسطین ۲۰۲۶ را در بخش خاطرات برای کتاب خود با عنوان «وقتی جهان می‌خوابد: داستان‌ها، واژه‌ها و زخم‌های باز فلسطینی» دریافت کرد.

وی در پیامی تصویری در این مراسم، کتاب و جایزه خود را به پاس فداکاری‌های ملت فلسطین به این ملت تقدیم کرد.

آلبانیز این کتاب را در شرایط دشواری نوشته است؛ به‌ویژه پس از آنکه دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل گزارش‌های او درباره حقوق بشر در فلسطین و نقض حقوق فلسطینیان از سوی نیروهای اشغالگر رژیم اسرائیل، تحریم‌هایی علیه وی اعمال کرد. نسخه عربی این اثر با ترجمه احمد ع. محسن و به همت انتشارات هاشم در بیروت، در سال ۲۰۲۵ منتشر شده است.