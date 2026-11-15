به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست از مجموعه برنامه‌های «۷ روز، ۷ کتاب، ۷ نشست» نشر بین‌الملل، کتاب «چهره بی‌نقاب» با حضور حسین سروقامت، نویسنده اثر، و میثم رشیدی مهرآبادی، کارشناس و منتقد برنامه، در کتاب‌فروشی بین‌الملل نقد و بررسی شد.

در این نشست، میثم رشیدی مهرآبادی با اشاره به موضوع کتاب که به واکاوی عادت‌ها و رفتارهای اجتماعی ایرانیان می‌پردازد، فصل‌بندی کوتاه و انتخاب عنوان‌هایی برگرفته از ادبیات و تعبیرهای رایج میان مردم را از ویژگی‌های مثبت اثر دانست. وی همچنین به ضرورت معرفی بیشتر نویسنده در مقدمه کتاب و تناسب طرح جلد با محتوای اجتماعی و کاربردی آن اشاره کرد.

حسین سروقامت در توضیح ایده شکل‌گیری کتاب گفت: «چهره بی‌نقاب» اثری درباره سبک زندگی است و هدف آن موعظه مخاطب نیست، بلکه تلاش دارد با بررسی رفتارها و عادت‌های روزمره، نقاط قوت و ضعف سبک زندگی جامعه را نشان دهد و زمینه‌ای برای شناخت و اصلاح برخی رفتارها فراهم کند.

وی با اشاره به مبنای تدوین کتاب اظهار کرد: نقطه آغاز این اثر، سخنرانی سال ۱۳۹۱ رهبر شهید انقلاب در خراسان شمالی و طرح ۳۲ پرسش درباره سبک زندگی بود. در آن سخنرانی از اندیشمندان، استادان حوزه و دانشگاه و نخبگان خواسته شده بود با آسیب‌شناسی و علت‌یابی، برای مسائل سبک زندگی راه‌حل ارائه کنند.

سروقامت افزود: ترتیب فصل‌های کتاب دقیقاً بر اساس همان ۳۲ پرسش تنظیم شده است. در ابتدای هر بخش نیز عنوانی متناسب با زبان و ذائقه مخاطب جوان انتخاب شده و پس از طرح پرسش اصلی، توضیحاتی درباره موضوع و پاسخ به آن ارائه شده است.

نویسنده «چهره بی‌نقاب» همچنین با اشاره به تجربه چندساله زندگی در امارات متحده عربی، بر اهمیت شناخت فرهنگ‌ها و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جوامع دیگر تأکید کرد و گفت: شناخت نقاط قوت و ضعف جامعه و بررسی شیوه‌های مختلف زندگی می‌تواند به اصلاح رفتارهای اجتماعی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی کمک کند.

در بخش پایانی نشست نیز موضوع ضرورت به‌روزرسانی مباحث کتاب با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی سال‌های اخیر مطرح شد. سروقامت با تأیید این ضرورت، نقش ناشران را در رصد نیازهای جامعه و ارتباط میان نویسندگان، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی برای بازنگری و تکمیل آثار مهم دانست.

گفتنی است نشر بین‌الملل هم‌زمان با هفته کتاب، برنامه‌های فرهنگی خود را با عنوان «۷ روز، ۷ کتاب، ۷ نشست» برگزار می‌کند. نشست‌های حضوری این مجموعه هر روز ساعت ۱۶ در کتاب‌فروشی بین‌الملل واقع در میدان فلسطین تهران برگزار می‌شود.