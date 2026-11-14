به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی، محمدصادق مفتح را به ‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران این وزارتخانه منصوب کرد.

در حکم انتصاب محمدصادق مفتح آمده است: «نظر به تعهد، تخصص، سوابق ارزشمند و شناخت عمیق جنابعالی از مسائل و ظرفیت های تجارت و بازرگانی کشور، شما را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران منصوب می نمایم.»

گفتنی است پیش از این، محمدعلی دهقان‌دهنوی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، -شهریورماه ۱۴۰۳- ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را بر عهده داشت.