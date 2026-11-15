غلامرضا ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:میزان افزایش خرید گندم در استان مرکزی دو برابر میانگین رشد کشوری بوده و این دستاورد بیانگر شرایط مناسب تولید و ظرفیت کشاورزی این استان در تأمین این محصول راهبردی است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: ارزش گندم خریداری‌شده در استان مرکزی به ۹۷ هزار میلیارد ریال رسیده و بر اساس محاسبات انجام‌شده بهای محصول خریداری‌شده به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی افزود: میزان افزایش خرید گندم در استان مرکزی دو برابر میانگین رشد کشوری بوده و این دستاورد بیانگر شرایط مناسب تولید و ظرفیت کشاورزی استان در تأمین این محصول راهبردی است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی تصریح کرد: میزان گندم خریداری‌شده علاوه بر تأمین نیاز مصرفی استان، امکان ارسال بخشی از محصول مازاد به سایر استان‌ها را نیز فراهم کرد که نشان‌دهنده ظرفیت تولیدی استان در این حوزه است.

ملکی با اشاره به بهبود کیفیت گندم خریداری‌شده در سال جاری گفت: کیفیت محصول تحویلی کشاورزان نسبت به سال‌های گذشته ارتقای قابل توجهی داشته و به‌ویژه در شاخص سن‌زدگی، کاهش چشمگیری ثبت شده است.

وی ادامه داد: متوسط سن‌زدگی گندم در استان مرکزی امسال برای نخستین‌بار به ۲ درصد رسید که این میزان ۱۰ برابر کمتر از حد متعارف مورد قبول در فرآیند خرید گندم است و بیانگر بهبود وضعیت کیفی محصول تولیدی استان محسوب می‌شود.

ملکی تاکید بیان کرد: با وجود پرداخت بهای گندم خریداری‌شده، برخی اعتراضات و نگرانی‌ها در این زمینه مطرح است که امیدواریم با پیگیری‌های لازم، مسائل باقی‌مانده نیز برطرف شود.

وی با اشاره به خرید ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم خریداری شده از ۳۱ مرکز در استان مرکزی گفت: میزان خرید سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.