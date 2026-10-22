به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی در کنار برخورداری از جایگاه برجسته صنعتی، در بخش کشاورزی نیز از استان‌های برتر کشور به شمار می‌رود و در تولید محصولات راهبردی، به‌ویژه گندم، ظرفیت قابل‌توجهی دارد.

وی افزود: مصرف سالانه گندم در استان مرکزی حدود ۱۵۰ هزار تن است، در حالی که میزان خرید این محصول در سال جاری تاکنون از ۲۱۰ هزار تن فراتر رفته است. همچنین در سال‌های پربارش، رکورد خرید ۴۵۰ هزار تن گندم در استان به ثبت رسیده که نشان‌دهنده توان تولیدی بخش کشاورزی مرکزی است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: تداوم تولید در شرایط تحریم، محدودیت‌های اقتصادی و ناترازی انرژی، حاصل تلاش مستمر بهره‌برداران و مدیریت منابع و امکانات است. حفظ این ظرفیت تولیدی، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در تقویت امنیت غذایی و پایداری اقتصاد استان نیز نقش مؤثری دارد.

وی ادامه داد: استان مرکزی با مشارکت مردم و بهره‌برداران، در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، به‌ویژه در مزارع و چاه‌های کشاورزی، عملکرد قابل‌توجهی داشته است. این اقدام به کاهش فشار ناشی از محدودیت‌های برق بر فعالیت‌های تولیدی کمک کرده و زمینه استمرار فعالیت کشاورزان را فراهم آورده است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: پایداری فعالیت واحدهای تولیدی و بخش کشاورزی از عوامل مؤثر در حفظ اشتغال و پایین نگه‌داشتن نرخ بیکاری استان است. در همین راستا، آمارهای ارائه‌شده از رشد ۴۱ درصدی صادرات غیرنفتی استان در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد که بخشی از آن به محصولات کشاورزی اختصاص دارد.

وی توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی را از ضرورت‌های ارتقای ارزش اقتصادی تولید دانست و افزود: استان مرکزی با برخورداری از تنوع صنعتی و ظرفیت‌های مناسب در حوزه کشاورزی، زمینه مطلوبی برای ایجاد پیوند میان این دو بخش دارد. توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند ضمن کاهش خام‌فروشی، ارزش افزوده محصولات را افزایش دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال و سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به ضرورت صیانت از منابع آب و خاک، بر لزوم مدیریت تغییر کاربری اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: در مناطقی مانند دشت زرندیه که با محدودیت منابع آبی مواجه‌اند، باید از گسترش فعالیت‌هایی که منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را تهدید می‌کنند، جلوگیری شود.

استاندار مرکزی افزود: ایجاد الگوهای استانداردی مانند «خانه‌مزارع» می‌تواند با رعایت ضوابط قانونی، ضمن پاسخ‌گویی به برخی نیازهای بهره‌برداران، به حفظ یکپارچگی اراضی و صیانت از منابع آب و خاک کمک کند.

وی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان، ارتقای بهره‌وری و توسعه صنایع وابسته به کشاورزی، زمینه‌ساز تکمیل زنجیره ارزش محصولات، تقویت امنیت غذایی و توسعه اقتصادی استان است.