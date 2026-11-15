به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین لیاقت صبح یکشنبه در خصوص تشریح عملکرد یک هفتگی این سازمان، اظهار کرد: بر اساس گزارش عملکرد هفتگی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از ۱۶ تا ۲۲ آبان ماه سال جاری در مجموع ۵۳ حادثه شامل ۲۷ مورد حریق و ۲۶ مورد حادثه در سطح شهر به ثبت رسیده است.

وی افزود: در جریان این مأموریت‌ها ۵۹ واحد عملیاتی امدادی با مشارکت ۱۷۹ نیروی آتش‌نشان برای امدادرسانی، مهار آتش‌سوزی‌ها و انجام عملیات نجات به محل حوادث اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس همچنین از انجام ۳۷ مورد بازدید پیشگیرانه در این بازه زمانی خبر داد و بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در کاهش حوادث و افزایش ایمنی شهروندان تأکید کرد.

لیاقت خاطرنشان کرد: مجموعه آتش‌نشانی بندرعباس با آمادگی نیروهای عملیاتی و تجهیزات امدادی به صورت مستمر در حال ارائه خدمات ایمنی و امدادرسانی به شهروندان است.