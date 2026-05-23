اطفا حریق کشتی صیادی در اسکله پشت شهر بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت اظهار کرد: ساعت ۱۰:۵۷ دقیقه جمعه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ گزارش حریق یک فروند شناور دریایی واقع در اسکله صیادی پشت شهر بندرعباس به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام می شود.

لیاقت افزود: با توجه به اینکه حادثه در اسکله صیادی پشت شهر بندرعباس رخ داده است به محض دریافت خبر تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۲ ، ۵ ، ۸، ۱۰ به محل اعزام و حریق را مهار و اطفا می‌کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس علت بروز این حادثه را در دست بررسی توسط کارشناسان بیان کرد.

وی گفت: این حادثه هیچ گونه خسارت جانی ندارد و به سایر شناورها آسیبی وارد نشد.