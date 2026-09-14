به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین لیاقت صبح دوشنبه با تشریح عملکرد هفته گذشته این سازمان، اظهار کرد: در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۰ شهریورماه سال جاری نیروهای آتشنشانی بندرعباس در مجموع ۷۹ عملیات امدادی و اطفای حریق شرکت کردند.
وی افزود: از مجموع عملیات انجامشده ۵۴ مورد مربوط به حوادث و ۲۵ مورد مربوط به آتشسوزی بوده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، ادامه داد: در این مأموریتها ۹۱ ناوگان عملیاتی به محل حوادث اعزام شدند و ۲۷۱ آتشنشان در عملیاتهای مختلف مشارکت داشتند.
لیاقت همچنین از انجام ۲۰ مورد بازدید پیشگیرانه توسط کارشناسان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در هفته گذشته خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات آموزشی سازمان، بیان کرد: طی این مدت ۲ دوره آموزشی با حضور ۳۱ نفر برگزار شد که با هدف ارتقای سطح آگاهی و آمادگی در برابر حوادث و آتشسوزی انجام گرفت.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در پایان بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به توصیههای ایمنی برای پیشگیری از وقوع حوادث شد.
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