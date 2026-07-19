به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین لیاقت عصر یکشنبه با تشریح عملکرد هفته گذشته سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ نیروهای این سازمان در مجموع ۱۳۳ عملیات امدادی و اطفای حریق را در سطح شهر انجام دادند.

وی افزود: از مجموع عملیات انجام شده ۱۰۸ مورد مربوط به حوادث و ۲۵ مورد مربوط به آتش‌سوزی بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، ادامه داد: طی این مدت ۱۳۹ ناوگان عملیاتی به محل مأموریت‌ها اعزام شدند و ۴۲۱ آتش‌نشان نیز در عملیات‌های مختلف مشارکت داشتند.

لیاقت با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان، بیان کرد: در هفته گذشته ۶ مورد بازدید پیشگیرانه نیز توسط کارشناسان این سازمان انجام شد.

وی همچنین از برگزاری دو دوره آموزشی خبر داد و گفت: این دوره‌ها با حضور ۳۸ نفر برگزار شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی، خاطرنشان کرد: موفقیت در ایمنی به همکاری همه شهروندان بستگی دارد.