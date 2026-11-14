به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، به دنبال حمله عربستان به یک محله مسکونی در شهرستان شعوب در پایتخت یمن، دو زن و دو کودک زخمی شدند.
در همین راستا، مرکز حقوق بشر و توسعه عین، حمله عربستان به گذرگاه «الصحی» که دو استان تعز و لحج را به یکدیگر متصل میکند، محکوم کرد.
این مرکز اعلام کرد: هدف قرار دادن جادههای اصلی و پلها و تخریب زیرساختهای حملونقل، در چارچوب سیاست محاصره و اعمال محدودیت علیه یمن صورت میگیرد.
منابع خبری یمنی از حمله عربستان به یک محله مسکونی در پایتخت یمن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، به دنبال حمله عربستان به یک محله مسکونی در شهرستان شعوب در پایتخت یمن، دو زن و دو کودک زخمی شدند.
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