به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، به دنبال حمله عربستان به یک محله مسکونی در شهرستان شعوب در پایتخت یمن، دو زن و دو کودک زخمی شدند.



در همین راستا، مرکز حقوق بشر و توسعه عین، حمله عربستان به گذرگاه «الصحی» که دو استان تعز و لحج را به یکدیگر متصل می‌کند، محکوم کرد.



این مرکز اعلام کرد: هدف قرار دادن جاده‌های اصلی و پل‌ها و تخریب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، در چارچوب سیاست محاصره و اعمال محدودیت علیه یمن صورت می‌گیرد.