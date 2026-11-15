به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهید مفقودالاثر میعاد جعفری صبح یکشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، سردار احمدرضا حاتمی فرمانده مرزبانی استان، جمعی از کارکنان مرزبانی و خانواده و بستگان این شهید برگزار شد.

در این مراسم، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با حضور در جمع خانواده شهید جعفری، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشت و بر ضرورت انتقال ارزش‌های ایثار، فداکاری و شهادت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان نیز با اشاره به نقش شهدا در صیانت از استقلال و امنیت کشور، خانواده‌های شهدا را نماد صبر و پایداری دانست و تکریم آنان را مسئولیتی همگانی عنوان کرد.

سردار احمدرضا حاتمی همچنین حضور در جمع خانواده و بستگان شهید جعفری را فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و قدردانی از ایستادگی و فداکاری خانواده‌های آنان دانست.

حاضران در این آیین نیز با ادای احترام به مقام شهید میعاد جعفری، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا و تداوم راه آنان تأکید کردند.

شهید میعاد جعفری دهم اسفند سال ۱۴۰۴ در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ستاد هنگ مرزی مهران، به همراه تعدادی از همرزمان خود به شهادت رسید و پیکر وی همچنان مفقودالاثر است.