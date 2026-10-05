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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

حراست مقتدرانه از مرزها اولویت اصلی مرزبانی کردستان است

حراست مقتدرانه از مرزها اولویت اصلی مرزبانی کردستان است

سنندج- فرمانده مرزبانی کردستان، حراست از مرزها را اولویت اصلی این فرماندهی دانست و گفت: پایش مرز، مقابله با قاچاق و پیشگیری از جرایم مرزی با مشارکت مرزنشینان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با تشریح مهم‌ترین مأموریت‌های مرزبانی در استان کردستان اظهار کرد: مرزبانان در کنار انجام وظایف عملیاتی و تأمین امنیت مرزها، ارتباط و تعامل با مردم مرزنشین را نیز به‌عنوان یکی از الزامات تحقق امنیت پایدار دنبال می‌کنند.

وی افزود: کنترل و پایش نوار مرزی، مقابله با قاچاق و پیشگیری از جرایم مرزی از جمله مأموریت‌های اصلی مرزبانی در استان کردستان است و برای اجرای این وظایف، حضور مقتدرانه و مستمر نیروها در مرز مورد توجه قرار دارد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی در کنار تعامل با دستگاه‌های اجرایی، زمینه تقویت اشراف و کنترل مرزها را فراهم می‌کند.

مرزنشینان همراهان اصلی تأمین امنیت مرز

حاتمی با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت پایدار مرزها گفت: همراهی مرزنشینان و تعامل مستمر با آنان از ظرفیت‌های مهم برای حفظ امنیت در مناطق مرزی است و مرزبانی تلاش می‌کند ارتباط خود را با مردم این مناطق تقویت کند.

وی خاطرنشان کرد: امنیت پایدار در مرز تنها با اقدامات عملیاتی محقق نمی‌شود، بلکه همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مسئول در حوزه امنیت نیز در این مسیر اهمیت دارد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان همچنین به برنامه‌های این فرماندهی در هفته انتظامی اشاره کرد و گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و مردم‌محور برای این ایام پیش‌بینی شده است.

حاتمی افزود: دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، تجلیل از خانواده کارکنان، دیدار با پیشکسوتان مرزبانی، حضور در جمع مرزنشینان و ارائه خدمات مختلف به مردم از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته انتظامی است.

وی تصریح کرد: مرزبانی در کنار انجام مأموریت‌های تخصصی خود، ارتباط با مردم و توجه به مسائل اجتماعی مناطق مرزی را نیز دنبال می‌کند و این رویکرد را در راستای تقویت سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مؤثر می‌داند.

کد مطلب 6968462

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