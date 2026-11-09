به گزارش خبرنگار مهر، حضور تیم فوتبال خاتون در سومین دوره رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا با اتفاقی تلخ و دور از انتظار به پایان رسید تا نماینده فوتبال زنان ایران یکی از سخت‌ترین تجربه‌های بین‌المللی خود را پشت سر بگذارد. خاتون که با امید تکرار روزهای درخشان و رقابت با قدرت‌های فوتبال زنان قاره قدم به این مسابقات گذاشته بود در هر سه دیدار مرحله گروهی شکست خورد و بدون کسب حتی یک امتیاز از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

شروع ناامیدکننده مقابل نماینده ژاپن

خاتون در نخستین مسابقه خود به مصاف لئونسا کوبه ژاپن رفت و با وجود تلاش برای ارائه نمایشی قابل قبول در نهایت با نتیجه ۴ بر یک مغلوب حریف خود شد. این شکست نخستین زنگ خطر را برای نماینده ایران به صدا درآورد و نشان داد که تیم مرضیه جعفری برای رقابت با تیم‌های قدرتمند آسیایی با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

اگرچه خاتون در این مسابقه موفق شد یک بار دروازه حریف را باز کند اما ضعف در ساختار دفاعی و ناتوانی در مهار حملات حریف باعث شد اختلاف دو تیم در پایان مسابقه به سه گل برسد. نتیجه‌ای که کار خاتون را برای ادامه مسیر دشوار کرد و فشار زیادی را روی این تیم قرار داد.

شکست سنگین برابر حریف کره‌شمالی

دومین مسابقه مقابل ناگوهیانگ کره‌شمالی برگزار شد تیمی که در ادامه رقابت‌ها قدرت خود را به رخ سایر مدعیان کشید. خاتون در این مسابقه نیز نتوانست نمایش قابل دفاعی ارائه کند و با نتیجه سنگین ۶ بر یک شکست خورد تا دومین باخت متوالی خود را تجربه کند.

دریافت ۶ گل در یک مسابقه بار دیگر مشکلات دفاعی خاتون را نمایان کرد. فاصله فنی و تاکتیکی با حریف در بخش‌هایی از مسابقه کاملاً مشهود بود و شاگردان مرضیه جعفری نتوانستند راهی برای متوقف کردن حملات پرتعداد نماینده کره‌شمالی پیدا کنند.

این شکست عملاً شانس صعود مستقیم خاتون را از بین برد و نماینده ایران را در شرایطی قرار داد که برای زنده نگه داشتن امیدهایش به کسب پیروزی در آخرین مسابقه نیاز مبرمی داشت.

پایان تلخ با شکست مقابل آیوادی

آخرین فرصت خاتون برای بهبود شرایط در جدول گروه A رویارویی با آیوادی میانمار بود. تیمی که مانند نماینده ایران دو مسابقه نخست خود را واگذار کرده بود. با وجود اینکه این دیدار فرصتی برای پایان دادن به روند ناکامی‌ها محسوب می‌شد خاتون بار دیگر نتوانست انتظارات را برآورده کند و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد.

دریافت گل زودهنگام در دقیقه دوم شرایط مسابقه را برای خاتون دشوار کرد. در ادامه نیز با وجود تلاش‌هایی برای جبران نتیجه، اشتباهات دفاعی و از دست رفتن فرصت‌های گلزنی اجازه بازگشت به مسابقه را نداد. دو گل دیگر آیوادی در نیمه دوم به ثمر رسیدند و اخراج روژین تمریان در دقیقه ۸۲ نیز شرایط را برای نماینده ایران دشوارتر کرد. به این ترتیب خاتون در مسابقه‌ای که انتظار می‌رفت فرصتی برای اعاده حیثیت باشد با سه گل شکست خورد و بدون امتیاز به کار خود پایان داد.

آمار نگران‌کننده ضعیف‌ترین عملکرد خاتون در آسیا

نگاهی به عملکرد آماری خاتون در این دوره تصویری نگران‌کننده از وضعیت این تیم ارائه می‌دهد. نماینده ایران در سه مسابقه تنها دو گل به ثمر رساند و در مقابل ۱۳ بار دروازه خود را باز شده دید. سه شکست متوالی، تفاضل گل منفی ۱۱ و قرار گرفتن در قعر جدول گروه حاصل حضور ناامیدکننده خاتون در این رقابت‌ها بود.

این نتایج در حالی رقم خورد که خاتون در دوره‌های قبلی حضور خود در لیگ قهرمانان زنان آسیا تجربه‌های متفاوتی داشت و همواره به‌عنوان یکی از نمایندگان قابل توجه فوتبال زنان ایران شناخته می‌شد. با این حال این دوره نشان داد که اعتبار داخلی و موفقیت‌های گذشته به‌تنهایی برای رقابت با تیم‌های آماده و قدرتمند قاره کافی نیست.

ضرورت بازنگری برای بازگشت قدرتمندانه

بدون تردید ناکامی خاتون را نمی‌توان صرفاً به نتایج سه مسابقه محدود کرد. اختلاف سطح با برخی رقبای آسیایی، مشکلات دفاعی، محدودیت در انتخاب بازیکنان و ناتوانی در مدیریت شرایط دشوار مسابقات همگی از مسائلی بودند که در طول این رقابت‌ها خودنمایی کردند.

اکنون مهم‌ترین مسئله برای کادر فنی و مسئولان باشگاه بررسی دقیق دلایل این ناکامی و برنامه‌ریزی برای رفع نقاط ضعف است. البته نمی‌توان تمام نتایج ضعیف خاتون را صرفاً به مسائل فنی و تاکتیکی نسبت داد چرا که این تیم طی دو فصل اخیر بخش قابل توجهی از بازیکنان باکیفیت و مهره‌های تأثیرگذار خود را از دست داده و نتوانسته جایگزین‌هایی هم‌سطح برای آن‌ها جذب کند. از سوی دیگر غیبت دو بازیکن مهم تیم به دلیل مصدومیت و محرومیت نیز دست مرضیه جعفری را برای انتخاب ترکیب ایده‌آل و ایجاد تغییرات در جریان مسابقات بسته بود. بدون تردید حضور در چنین سطحی از رقابت‌ها نیازمند برخورداری از ترکیبی پرمهره و بازیکنانی است که بتوانند در شرایط دشوار به کمک تیم بیایند.

خاتون برای بازگشت به جایگاه گذشته خود در فوتبال زنان آسیا باید در مسیر حفظ ستاره‌های فعلی، جذب بازیکنان باکیفیت و ترمیم نقاط ضعف ترکیب خود گام بردارد. چرا که موفقیت در فوتبال قاره‌ای تنها با تکیه بر چند مهره کلیدی و افتخارات گذشته به دست نمی‌آید و داشتن نیمکتی قدرتمند و ترکیبی متوازن یکی از الزامات رقابت با تیم‌های برتر آسیا محسوب می‌شود.