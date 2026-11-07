به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خاتون بم امروز (شنبه ۱۶ آبان) از ساعت ۱۶ به وقت تهران در ورزشگاه تووونا شهر یانگون و در چارچوب هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا به مصاف آیوادی میانمار رفت. دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار بود و می‌توانست آخرین امیدهای آن‌ها برای رسیدن به جمع هشت تیم برتر قاره را زنده نگه دارد.

با این حال نماینده فوتبال زنان ایران نتوانست از فرصت خود برای کسب پیروزی استفاده کند و در پایان این مسابقه با ۳ بر صفر مغلوب میزبان شد تا با ثبت سومین شکست متوالی پرونده حضورش در این دوره از رقابت‌ها بسته شود.

خاتون که پیش از این مسابقه مقابل لئونسا کوبه ژاپن و ناگویا هیانگ کره‌شمالی به ترتیب با نتایج ۴ بر یک و ۶ بر یک شکست خورده بود برای زنده نگه داشتن شانس صعود خود به پیروزی مقابل آیوادی نیاز داشت اما شکست در این مسابقه باعث شد نماینده ایران نتواند حتی به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله حذفی شود.

به این ترتیب حضور خاتون در لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶-۲۰۲۷ با سه شکست و بدون کسب امتیاز به پایان رسید تا نماینده پرافتخار فوتبال زنان ایران از رسیدن به جمع هشت تیم برتر قاره بازبماند.