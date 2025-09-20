۴۰۰ هنرمند ۱۰ رشته صنایع دستی در ساری فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم قادری صبح شنبه تماشای بازدید از کارگاههای صنایع دستی افزود: بیش از ۴۰۰ هنرمند در این شهرستان در زمینه صنایع دستی فعال هستند. این هنرمندان در ۱۰ رشته مختلف، در سه بخش مشاغل خانگی، کارگاهی و پشتیبانی مشغول به کار هستند.
قادری، به تشریح حمایتهای مختلف از هنرمندان پرداخت.
وی گفت: این بازدیدها با هدف نظارت بر فعالیتهای هنرمندان و ارائه حمایتهای لازم در جهت ارتقای شرایط کار آنها انجام میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی ساری با اشاره به مشوقهای مختلفی همچون حمایتهای بیمهای و تسهیلات مالی، افزود: هنرمندان صنایع دستی شهرستان ساری از تمامی این حمایتها برخوردار خواهند شد تا فعالیتهایشان به بهترین نحو ادامه یابد.
قادری همچنین به برگزاری نمایشگاههای دورهای و فصلی بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر در ارتقای فروش محصولات صنایع دستی اشاره کرد و گفت که این اقدامات با همکاری فرمانداری و اداره کل میراث فرهنگی در حال پیگیری است.
