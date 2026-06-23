به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته جهانی صنایعدستی، صبح سه شنبه مجموعهای از برنامههای آموزشی و تخصصی با محوریت هنرهای سنتی در دو پایگاه ملی زیویه و غار کرفتو استان کردستان برگزار شد.
این رویدادها تلاش داشتند علاوه بر معرفی ظرفیتهای بومی، زمینه انتقال مهارتهای سنتی و حضور فعالتر هنرمندان محلی در جریان حفظ میراث فرهنگی را فراهم کنند.
هنرهای سنتی در کنار محوطههای تاریخی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با اشاره به برگزاری این برنامهها اظهار کرد: این کارگاهها با هدف نزدیکتر شدن سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و استفاده از ظرفیت ساکنان مناطق پیرامونی پایگاههای تاریخی برگزار شده است.
پویا طالبنیا افزود: کارگاههای سفال سنتی، نقاشی و ساخت ابزار سنگی در روز دوشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد و هنرمندان، علاقهمندان و فعالان محلی در این برنامهها حضور داشتند.
وی ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی برای معرفی هنرهای ریشهدار استان، انتقال تجربه میان نسلهای مختلف و آشنایی جوانان با شیوههای تولید صنایعدستی فراهم میکند.
کرفتو میزبان تجربههای مرتبط با هنرهای بومی
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به برنامههای برگزارشده در پایگاه ملی غار کرفتو گفت: در این مجموعه، کارگاههای نقاشی و ساخت ابزار سنگی برگزار شد و شرکتکنندگان با بخشی از روشها و مهارتهای سنتی مرتبط با پیشینه فرهنگی منطقه آشنا شدند.
طالبنیا بیان کرد: ارتباط میان آموزشهای عملی و فضاهای تاریخی میتواند در معرفی بهتر ظرفیتهای فرهنگی مناطق مختلف نقش داشته باشد و نگاه گردشگران را به هنرهای بومی و دستساختههای محلی افزایش دهد.
زیویه؛ فرصتی برای تداوم هنر سفالگری
وی همچنین درباره برنامههای پایگاه ملی زیویه عنوان کرد: کارگاه سفال سنتی با حضور هنرمندان و فعالان این حوزه برگزار شد و فضایی برای تبادل تجربه، معرفی توانمندیهای هنرمندان و حمایت از استمرار این هنر فراهم آمد.
او تاکید کرد: صنایعدستی بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه است و توجه به آموزش، معرفی و حمایت از فعالان این حوزه میتواند به حفظ این میراث ارزشمند کمک کند.
توسعه صنایعدستی در مسیر گردشگری پایدار
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با بیان اینکه برنامههای آموزشی در پایگاههای تاریخی استان ادامه خواهد داشت، گفت: حمایت از هنرمندان و تقویت فعالیتهای تخصصی در حوزه صنایعدستی از اولویتهای این مجموعه به شمار میرود.
طالبنیا خاطرنشان کرد: پیوند صنایعدستی با گردشگری و میراثفرهنگی، علاوه بر پاسداشت هویت فرهنگی، میتواند زمینه ایجاد فرصتهای اقتصادی برای جوامع محلی و حرکت به سوی توسعه پایدار در مناطق مختلف استان را فراهم کند.
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