به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت هفته مازندران در معرفی پیشینه فرهنگی و تاریخی این استان اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای بازخوانی داشته‌های فرهنگی و تاریخی مازندران و انتقال ارزش‌های بومی به نسل جوان است.

وی افزود: در همین راستا، برنامه‌های متعددی از جمله نشست‌های تخصصی تاریخ شفاهی و اساطیر مازندران، کارگاه‌های آشنایی با میراث فرهنگی استان و نشست‌های علمی در دانشگاه‌ها و مراکز مرتبط برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به بخش هنری برنامه‌ها ادامه داد: مسابقات نقاشی و داستان‌نویسی با موضوع هفته مازندران، نمایشگاه عکس و نقاشی کودکان و برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی از جمله رویدادهایی است که برای این هفته تدارک دیده شده است.

تجری همچنین از برگزاری همایش روز نیما همزمان با زادروز نیما یوشیج در پایگاه ملی یوش خبر داد و گفت: آیین و نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور هنرمندان روستای ملی حصیر در شهرستان بابل، غبارروبی بقاع تاریخی و متبرکه و پیگیری پرونده‌های ثبت میراثی نیز در برنامه‌های این مناسبت قرار دارد.

وی درباره برنامه‌های شهرستانی هفته مازندران بیان کرد: در جویبار، نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، تورهای گردشگری دوروزه جویبارگردی و تورهای نیم‌روزه ویژه دانش‌آموزان برگزار می‌شود و میز خدمت و حضور در نماز جمعه نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این شهرستان است.

تجری با اشاره به برنامه‌های فرهنگی شهرستان تنکابن گفت: جشنواره کدو در بخش خرم‌آباد و آیین سنتی تیرماه سیزده‌شو از جمله رویدادهای این شهرستان خواهد بود.

وی افزود: در ساری نیز جشن هفته مازندران، آیین تیرماه سیزده‌شو (لال‌شو)، شادپیمایی، رونمایی از کتاب‌های استادان تاریخ مازندران، جشن بزرگ و کارگاه آموزشی با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در گردشگری برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در ادامه به برنامه نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در محمودآباد اشاره کرد و گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی در شهر سرخرود از ۱۰ تا ۱۲ آبان و در شهر محمودآباد از ۱۳ تا ۱۵ آبان برپا می‌شود تا زمینه معرفی و عرضه محصولات هنرمندان و صنعتگران بومی فراهم شود.

تجری با تأکید بر نقش این رویدادها در رونق اقتصاد فرهنگی استان خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌ها و برنامه‌های متنوع در شهرستان‌های مازندران علاوه بر معرفی ظرفیت‌های هنرهای سنتی، به حمایت از تولیدکنندگان محلی و افزایش آشنایی شهروندان و گردشگران با میراث فرهنگی استان کمک می‌کند.