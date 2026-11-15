به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، عزیزالله سیفی اظهار کرد: این نامگذاری بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و به پیشنهاد کمیته نامگذاری معابر شورا و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس، کوچه شماره ۱۸ واقع در صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، کوچه بوعلی و جنب مرکز ناباروری یزد به نام دکتر حسین ملک‌افضلی نامگذاری شد.

سیفی با اشاره به سوابق علمی و خدمات اجتماعی این استاد برجسته گفت: ملک‌افضلی از چهره‌های شاخص پزشکی کشور و استاد دانشگاه، نویسنده و از خیران عرصه خدمت به جامعه است که سال‌ها در حوزه‌های علمی، پژوهشی و آموزشی فعالیت داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد هدف از این اقدام را پاسداشت سرمایه‌های علمی و انسانی کشور و ارج نهادن به خدمات ماندگار فرهیختگانی دانست که عمر خود را در مسیر علم، نیکوکاری و خدمت به مردم سپری کرده‌اند.