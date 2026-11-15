به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال ۷۰ نفر شامل ۶۹ مرد و یک زن بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به وضعیت فردی جان‌باختگان افزود: از مجموع فوت‌شدگان، ۵۱ نفر متأهل و سایر افراد مجرد بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، سقوط از بلندی را مهم‌ترین عامل مرگ در حوادث کار عنوان کرد و گفت: ۴۵ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع جان باختند. همچنین ۱۲ مورد فوت ناشی از برق‌گرفتگی، ۱۰ مورد بر اثر برخورد با جسم سخت و سه مورد نیز مربوط به سایر عوامل بوده است.

عباسی با تشریح پراکندگی زمانی این حوادث در استان اظهار کرد: مرداد و شهریور هر کدام با ثبت ۱۵ فوتی، بیشترین آمار مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند و اردیبهشت با هفت فوتی کمترین تعداد را به خود اختصاص داد.

وی درباره توزیع جغرافیایی این حوادث نیز گفت: شهرستان چالوس با ۱۳ فوتی در صدر آمار قرار دارد و پس از آن ساری با ۹ و آمل با هشت فوتی بیشترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کردند.

به گفته این مسئول، در شهرستان‌های میاندرود، سوادکوه شمالی، جویبار و بهشهر نیز هر کدام یک مورد فوتی ناشی از حوادث کار گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به گروه‌های سنی جان‌باختگان خاطرنشان کرد: افراد ۳۱ تا ۴۰ سال با ۱۹ فوتی بیشترین سهم را در میان قربانیان داشتند و گروه سنی بالای ۶۱ سال با هفت فوتی کمترین آمار را به خود اختصاص داد.

افزایش ۹ درصدی مصدومان حوادث کار

عباسی در ادامه از افزایش مصدومان حوادث ناشی از کار در استان خبر داد و افزود: در نیمه نخست امسال ۴۷۰ نفر شامل ۴۴۰ مرد و ۳۰ زن به دلیل صدمات ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مازندران مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

عضو شورای قضایی مازندران، با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث شغلی، ارزش نهادن به جان انسان‌ها، تدوین و اجرای برنامه‌های ایمنی در محیط‌های کار، رعایت استانداردها و قوانین، آموزش مستمر نیروی انسانی و ایجاد نظام اطلاع‌رسانی را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش این حوادث برشمرد.

وی همچنین درس گرفتن از حوادث گذشته و شناسایی عوامل بروز سوانح را در جلوگیری از تکرار حوادث مشابه مؤثر دانست.