کاهش ۷ درصدی تلفات تصادفات رانندگی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، ۱۰۸ نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست دادند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است.
علی عباسی افزود: از مجموع جانباختگان، ۹۰ نفر مرد و ۱۸ نفر زن بودند.
وی با اشاره به توزیع شهرستانی تلفات تصادفات گفت: ساری با ۲۲ فوتی، بابل با ۱۵ فوتی و آمل با ۱۱ فوتی بیشترین آمار جانباختگان را به خود اختصاص دادهاند و در این مدت در شهرستان محمودآباد هیچ مورد فوتی ناشی از تصادفات ثبت نشده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ادامه داد: از مجموع ۱۰۸ فوتی، ۷۸ نفر در محورهای برونشهری و راههای روستایی جان خود را از دست دادند که این بخش نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است. همچنین ۳۰ نفر نیز در تصادفات درونشهری فوت کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.
عباسی با اشاره به افزایش شمار مصدومان تصادفات اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال چهار هزار و ۲۹۵ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش نشان میدهد.
وی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را یکی از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی و فرهنگ اجتماعی دانست و تأکید کرد: کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، برنامهریزی پیشگیرانه، فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی با بهرهگیری از آمارهای پزشکی قانونی است.
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