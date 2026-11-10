به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: در شش ماه نخست سال جاری ۲۳۱ نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از مجموع جان‌باختگان تصادفات رانندگی در این مدت، ۱۹۹ نفر مرد و سایر فوتی‌ها زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به آمار شهرستانی تلفات حوادث رانندگی گفت: شهرستان ساری با ۴۹ فوتی بیشترین آمار جان‌باختگان را به خود اختصاص داده و پس از آن بابل با ۲۹ و آمل با ۲۵ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

عباسی افزود: سوادکوه شمالی نیز با ثبت دو فوتی، کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را در این مدت داشته است.

وی با بیان اینکه بخش عمده تلفات حوادث رانندگی در جاده‌های برون‌شهری و راه‌های روستایی رخ داده است، تصریح کرد: از مجموع ۲۳۱ جان‌باخته تصادفات، ۱۶۷ نفر در این محورها و ۶۴ نفر نیز در حوادث رانندگی درون‌شهری جان خود را از دست دادند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در ادامه از افزایش شمار مصدومان حوادث رانندگی خبر داد و گفت: در شش ماه نخست سال جاری، هشت هزار و ۹۴۱ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از تصادفات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

عباسی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی و فرهنگ اجتماعی دانست و بر ضرورت توجه رانندگان به اصول ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه و مقررات ترافیکی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، در زمینه ارتقای آگاهی عمومی، فرهنگ‌سازی ترافیکی و کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی نقش مؤثری ایفا کنند.