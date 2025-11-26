عباسی: حوادث کار در مازندران امسال ۶۷ فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: طی ۷ ماهه امسال ۶۷ نفر شامل ۶۶ مرد و یک زن بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد ۴۵ نفر متأهل و مابقی مجرد بوده‌اند.

وی با بیان اینکه سقوط از بلندی با ۴۲ فوتی بیشترین علت مرگ ناشی از حوادث کار در این بازه زمانی بوده، افزود: برخورد با جسم سخت با ۱۰ فوتی، برق‌گرفتگی با ۹ مورد و سایر عوامل با ۶ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ادامه داد: مردادماه امسال با ثبت ۱۶ فوتی بیشترین و فروردین‌ماه با ثبت ۴ مورد کمترین آمار مرگ ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص داده است.

عباسی همچنین گفت: در میان شهرستان‌های استان، ساری با ۱۲ فوتی بیشترین و شهرستان‌های بهشهر و محمودآباد هرکدام با یک مورد کمترین آمار فوت ناشی از حوادث کار را داشته‌اند. همچنین آمل با ۹ و بابل با ۶ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

وی درخصوص توزیع سنی جان‌باختگان نیز بیان کرد: بیشترین فوتی‌ها با ۱۵ نفر مربوط به افراد ۲۱ تا ۳۰ سال و کمترین تعداد با ۵ نفر مربوط به افراد بیش از ۶۱ سال بوده است.

عباسی همچنین از مراجعه ۴۹۸ مصدوم ناشی از حوادث کار شامل ۴۶۲ مرد و ۳۶ زن به مراکز پزشکی قانونی مازندران طی هفت‌ماهه امسال خبر داد و گفت این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش یافته است.

عضو شورای قضائی استان، رعایت استانداردهای ایمنی، آموزش، برنامه‌ریزی برای ارتقای ایمنی محیط کار، ایجاد نظام اطلاع‌رسانی و عبرت‌آموزی از حوادث گذشته را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش حوادث کار عنوان کرد.