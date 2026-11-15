به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در مانور سراسری مدیریت بحران صنعت آب و فاضلاب، با وجود کاهش ۲۵۰ میلیون مترمکعبی منابع آب در سال آبی گذشته و آسیب‌دیدگی تأسیسات در جنگ رمضان، تأمین آب تهران بدون اختلال جدی تداوم یافته است.

جزقاسمی امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در این مانور، با تشریح وضعیت تأمین آب پایتخت گفت: جمعیت گسترده استان تهران و استقرار پایتخت در آن، شرایط ویژه‌ای را برای تأمین و توزیع آب ایجاد کرده است؛ از این رو، مدیریت منابع و زیرساخت‌های این حوزه به برنامه‌ریزی مستمر نیاز دارد.

وی درباره گستردگی شبکه‌های آب و فاضلاب استان اظهار کرد: حدود هفت میلیون واحد مسکونی در استان تهران از خدمات آبرسانی برخوردارند و طول شبکه انتقال و توزیع آب نیز به حدود ۲۰ هزار کیلومتر می‌رسد. همچنین شبکه جمع‌آوری فاضلاب به بیش از پنج میلیون واحد مسکونی خدمات‌رسانی می‌کند.

تولید سالانه بیش از نیم میلیارد مترمکعب آب بازیافتی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: اکنون ۳۵ تصفیه‌خانه فاضلاب در استان فعال است که در مجموع، سالانه بیش از نیم میلیارد مترمکعب آب بازیافتی تولید می‌کنند.

وی ادامه داد: این ظرفیت، زمینه استفاده دوباره از پساب تصفیه‌شده را فراهم می‌کند و می‌تواند در کاستن از فشار بر منابع آب متعارف استان مؤثر باشد.

جزقاسمی با اشاره به میزان نیاز آبی پایتخت در شرایط معمول گفت: استان تهران در یک سال آبی نرمال، برای تأمین آب به حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد که از منابع سطحی و زیرزمینی تأمین می‌شود.

وی سال آبی گذشته را از نظر منابع تأمین آب، دوره‌ای دشوار توصیف کرد و افزود: میزان آب در دسترس در مقایسه با شرایط معمول، حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب کمتر بود، اما همراهی مردم و اجرای اقدامات مدیریت منابع و مصرف، امکان عبور از این دوره را بدون بروز اختلال جدی در تأمین آب فراهم کرد.

کاهش سرانه مصرف با مشارکت شهروندان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به کاهش سرانه مصرف آب شهروندان تهرانی اظهار کرد: این سرانه پیش‌تر حدود ۲۵۰ لیتر در شبانه‌روز بود که با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و مشارکت مردم کاهش یافت.

وی افزود: در همین چارچوب، پویش «تهرانی، متشکریم» با هدف قدردانی از همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب اجرا شد.

پیش‌بینی سناریوهای اضطراری برای تأسیسات حساس

جزقاسمی در ادامه، به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های آب و فاضلاب استان تهران در جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: تأسیسات این صنعت در استان، از جمله زیرساخت‌هایی بود که در جریان جنگ آسیب‌های قابل توجهی دید، اما تلاش نیروهای عملیاتی و اقدامات صورت‌گرفته موجب شد خدمات‌رسانی بدون اختلال جدی ادامه پیدا کند.

وی همچنین از تدوین سناریوهای مختلف برای مدیریت شرایط اضطراری خبر داد و تصریح کرد: برای شماری از تأسیسات مهم و حساس، تمهیدات ویژه‌ای پیش‌بینی شده است تا هنگام وقوع بحران یا آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها، امکان تداوم خدمات‌رسانی و تأمین آب شهروندان وجود داشته باشد.

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